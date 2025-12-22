В украинский прокат фильм выйдет 1 января 2026 года.

Вышел новый трейлер напряженного женского триллера "Горничная" (The Housemaid), снятого на основе одноименного мирового бестселлера Фриды Мак-Фадден.

В центре сюжета – молодая девушка с проблемным прошлым Милли, которая неожиданно для себя получает работу горничной с проживанием в поместье состоятельной семьи Винчестеров. Впрочем, совсем скоро то, что казалось спасательным кругом, превращается в настоящий кошмар.

Главные роли в фильме сыграли Сидни Суини ("Люблю тебя ненавидеть", "Проклятая дева", "Мадам Паутина", сериалы "Эйфория", "Белый лотос"), Аманда Сайфред ("Мамма Миа!", "Отверженные", "Манк"), Брэндон Скленар ("Все закончится на нас", "Роковой месседж", сериалы "Мир Дикого Запада", "1923") и Микеле Морроне ("365 дней", "Непокорная Элис", "Еще одна простая услуга").

Режиссером фильма выступил создатель сериала "Хулиганы и ботаны" Пол Фиг, также известный по работе над такими хитовыми шоу, как "Офис", "Косяки", "Медсестра Джеки", "Безумцы" и "Парки и зоны отдыха".

Кроме того, на его счету несколько нашумевших полнометражных фильмов – "Подружки невесты" (2011), "Шпионка" (2015), "Охотники за привидениями" (2016), "Простая услуга" (2018), "Счастливого Рождества" (2019) и "Еще одна простая услуга" (2025).

Официально в украинский прокат фильм выйдет 1 января 2026 года, однако для тех, кто уже не может дождаться, запланированы отдельные допремьерные показы с 25 декабря 2025 года.

Мировая премьера фильма состоялась 17 декабря 2025 года и он получил положительные отзывы критиков и первых зрителей, что довольно нетипично для лент на основе женских романов.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 75% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 92% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 67 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,1 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

