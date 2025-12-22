В столице наибольшим спросом пользовался автомобиль Renault Duster.

В ноябре крупнейшими региональными рынками новых легковушек в Украине были Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская облати. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".

На указанные региональные рынки пришлось 60,5% продаж новых легковых машин. Крупнейшим рынком выступает столица, где за месяц приобрели 2585 авто. Далее следуют Киевская (794 единицы) и Днепропетровская области (693).

Продажи во Львовской и Харьковской областях составили 472 и 446 машин соответственно. Жители разных областей отдавали предпочтение разным моделям. В то же время почти на всех крупнейших рынках самыми популярными были кроссоверы.

Самые популярные модели авто:

Киев - Renault Duster;

Киевская и Львовская области - BYD Leopard 3;

Днепропетровская область - Fiat Titano;

Харьковская область - Volkswagen ID.UNYX.

В прошлом месяце украинский автомобильный парк пополнили более 5,3 тысячи машин с дизельными двигателями. Таким образом, за год спрос на них не претерпел существенных изменений. Среди новых дизельных машин наибольшим спросом пользовался Renault Duster, тогда как среди импортируемых подержанных моделей на первой позиции оказался Renault Mégane.

Также сообщалось, что в прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 12,5 тысячи легковых машин с бензиновыми ДВС. Если говорить об импортированных подержанных бензиновых автомобилях, то наибольшим спросом пользовались Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan и Audi Q5.

