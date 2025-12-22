Родные актера также приняли участие в съемочном процессе.

Главный герой 14 сезона романтического шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк рассказал, как его родные отреагировали на участие в реалити.

Напомним, в 10 выпуске проекта актер знакомил трех девушек со своими родителями и сестрой. Их встреча состоялась в родном городе Тараса - Корсуне-Шевченковском. Поэтому "холостяк" признался, что для матери и отца участие в съемочном процессе - это был интересный опыт.

В своем Instagram Цымбалюк признался, как родные люди отнеслись к его желанию искать любовь на глазах у миллионов телезрителей.

Видео дня

"Моя семья очень щемяще отнеслась к моему участию в проекте... Тем более, узнав, что съемки должны посетить Корсунь... Радуемся, что вайб, нашу энергию почувствовали, прокомментировали, восприняли, даже несмотря на "классический монтаж" от канала. Поверьте, для моих родных было куском внутренних убеждений - впустить всю страну в гости", - отметил Тарас.

К слову, в финале "Холостяка" осталось три участницы: Надин, Ирочка и Анастасия. Уже в пятницу, 26 декабря, станет известно имя победительницы шоу.

Напомним, ранее экс-супруга Цымбалюка эмоционально высказалась о его участии в шоу "Холостяк".

Вас также могут заинтересовать новости: