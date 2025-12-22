Готочкина обещает подписчикам рассказать "всю правду".

Украинская бизнес-вумен Светлана Готочкина ответила на предположения о том, что до сих пор находится в отношениях с актером Тарасом Цымбалюком ("Спіймати Кайдаша", "Чорний ворон").

Как известно, зрители 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" неоднократно предполагали в сети, что 36-летний актер театра и кино мог пойти на проект ради пиара, поэтому их с Готочкиной разрыв является показательным и временным. Сам Цымбалюк не подтверждал эту информацию.

Тем временем Светлану "засыпают" вопросами о романе с "холостяком". Женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте множество запросов о деталях их отношений, отметив, что по сравнению с правдой "сериал "Санта-Барбара" покажется неинтересным".

На прямой вопрос одного из подписчиков о том, трудно ли ей "шифроваться" с Цымбалюком во время трансляции романтического реалити, бизнес-вумен ответила так:

"Нет, нормально. Не переживайте".

Напомним, об отношениях Тараса Цымбалюка со Светланой Готочкиной стало известно в конце 2022 года. Актер публично рассказывал о своих чувствах к женщине, а также они делились совместными снимками. Слухи об их расставании появились в конце 2024 года, а уже в 2025 году актер стал главным героем "Холостяка".

