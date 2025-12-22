Дроны 'слепнут': Федоренко раскрыл ситуацию вокруг Купянска

Поэтому противник пользуется этими возможностями, начал применять бронированную технику для того, чтобы заскакивать, прорывать линии боевых столкновений.

На Купянщине из-за погодных условий эффективность беспилотников снижается, чем пытается воспользоваться враг.

Об этом сказал в эфире Ранок.LIVE командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

"Надо сказать, что враг несколько активизировался. Сейчас погода - туман. Как следствие, дрон летит, вот здесь туман у него запотевает камера, потом дрон залетает немножко выше и идет обледенение самой камеры. То есть беспилотники снижают свою эффективность в любом случае", - сказал он.

Видео дня

По словам Федоренко, противник пользуется этими возможностями, начал применять бронированную технику для того, чтобы заскакивать, прорывать линии боевых столкновений. Впрочем, благодаря инженерной подготовке и действиям Сил обороны прорывов нет.

Он отметил, что Силы обороны Украины удерживают левобережный плацдарм Купянска, который российские войска планировали оккупировать еще до 1 ноября 2024 года.

Военный подчеркнул, что противник постоянно атакует участок переправ через реку Оскол, применяя за сутки до 50 КАБов, ракеты и дроны, однако украинские военные продолжают восстанавливать и удерживать переправы под обстрелами. Это позволяет сохранять контроль над левобережьем.

"То есть под постоянными обстрелами они восстанавливают основную артерию жизни, как следствие мы можем получать левобережный плацдарм", - рассказал он.

Кроме того, Федоренко рассказал, что в Купянске продолжается сложная операция по зачистке города: украинские подразделения при поддержке беспилотников выбивают противника из укрытий, подвалов и зданий.

Купянск сегодня - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Федоренко заявил, что Купянск может быть полностью зачищен от российских захватчиков в обозримой перспективе. Силы обороны продолжают зачистку правобережной части города от российских пехотинцев.

Он рассказал, что россияне пытаются активнее применять бронированную технику, надеясь проскочить под прикрытием плохой погоды. Но успеха не имеют. Это касается не только боев за Купянск, куда враг стремится прорваться, но и Волчанска, где россияне тоже очень активны.

Вас также могут заинтересовать новости: