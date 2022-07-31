В свою очередь окупанты продолжают обстреливать украинские города.

Украинские защитники в субботу, 30 июля, предотвратили наземную атаку оккупантов на северо-западе Херсонской области.

Эту информацию подтвердили в новом отчете аналитики американского Института изучения войны.

Там отмечается, что оккупантам не дали пойти на штурм из оккупированного Брускинского на Белогорку, расположенную на западном берегу Ингульца.

"Российские силы также нанесли авиаудары по Новогригорьевке и Андреевке, расположенным вблизи границы Херсонской и Николаевской областей. 30 июля российские войска продолжали обстрел Николаевской и Днепропетровской областей из артиллерийских орудий и реактивной артиллерии. Власти Днепропетровской области сообщили, что российские войска выпустили 40 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" по Никополю на западном берегу Днепра. Официальные лица Николаевской области также сообщили, что российские войска нанесли удар по Николаеву из РСЗО "Смерч", - сказано в сообщении.

Аналитики отмечают, что оккупанты продолжали усилия по восстановлению логистики и созданию оборонительных позиций к югу от линии соприкосновения на фоне непрерывных ударов ВСУ по вражеским коммуникациям.

Ранее стало известно, что российские оккупанты на Херсонщине ходят по селам и ищут гражданскую одежду, чтобы убежать с фронта.