По словам Пескова, такие рассуждения являются ошибочными.

Сообщения о том, что РФ якобы планирует восстановить сферы влияния Советского Союза не соответствуют действительности. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии для "РИА-Новости".

"Мы действительно видели какие-то сообщения по этому поводу. Даже если это (появление такого сообщения - УНИАН) соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности", - отметил он.

Планы России в отношении Европы - последние новости

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов раскрыл планы России на страны Балтии и Польшу. По его словам, европейским странам стоит быть готовыми к нападению РФ уже в 2027 году.

Видео дня

Буданов считает, что причины этого скрываются в мировоззрении россиян, поскольку для того, чтобы империя развивалась, ей постоянно надо расширять свое влияние и территории, а это единственное, по мнению РФ, "безопасное" направление.

В то же время Reuters сообщал, что разведка США подтвердила, что Путин планирует вторжение в страны Балтии. В частности, речь идет о плане РФ по возвращению под сапог Москвы всех территорий бывшего СССР.

"Разведывательные данные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Страны Балтии считают себя первыми [в очереди на российское вторжение]", - отметил Reuters демократ Майк Квигли, член Комитета по разведке в Палате представителей Конгресса США.

Вас также могут заинтересовать новости: