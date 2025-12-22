Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады.

Водители сервисов онлайн-такси вроде Uklon и Uber, которые системно получают доход от перевозок, должны платить налог на доходы физических лиц.

Об этом заявила руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух в интервью "РБК-Украина".

По ее словам, налогообложение доходов с цифровых платформ предусмотрено обязательствами Украины перед Европейским Союзом. Соответствующий законопроект, разработанный Министерством финансов и поддержанный ГНС, уже находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады.

Карнаух подчеркнула, что закон должен упорядочить налоговые отношения не только для пользователей маркетплейсов, но и для самозанятых лиц, которые регулярно получают доход, но не платят налоги. В частности, это касается водителей сервисов такси.

"Мы считаем, что налогообложению подлежит любой доход, который получается. Это суть. Есть доход - он должен быть обложен налогом. Далее ведется дискуссия о наиболее удобном способе налогообложения в зависимости от механизмов получения этого дохода. А также о справедливой ставке в зависимости от экономической справедливости", - сказала глава ГНС.

Ключевым критерием для налогообложения, по ее словам, является системность получения дохода.

"Если человек не регистрируется субъектом хозяйствования, но систематически получает доход. Имею в виду таксистов с того же Uklon или других сервисов. Они же системно получают доход? Системно. Так почему человек, который как наемный работник официально трудоустроен, платит 18% своего дохода, а человек, который выполняет ту же функцию, не платит 18%?" - отметила Карнаух.

Глава ГНС подчеркнула, что даже если водитель формально не является партнером сервиса такси, но получает доход от такой деятельности и превышает необлагаемый минимум, он обязан задекларировать этот доход и уплатить 18% налога с суммы превышения.

В августе правительство одобрило новый законопроект по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Данный документ предусматривает налогообложение доходов граждан, которые были получены от деятельности на интернет-площадках вроде OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka и других.

Сервисы Uklon, Bolt, Uber и Glovo поддержали правительственные законопроекты по внедрению обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Предполагается, что налогом будут облагаться операции стоимостью более 2000 евро в год.

