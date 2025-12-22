В Раде занялись выборами: Арахамия рассказал детали

В парламенте формируется рабочая группа, которая должна проработать вопрос выборов.

Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов Президента Украины во время военного положения.

Об этом сообщил в Telegram председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что работа будет вестись на базе профильного Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, Центральной избирательной комиссии, а также общественных организаций, которые занимаются вопросами выборов.

По его словам, заседание должно состояться вскоре с участием представителей СМИ.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести президентские выборы, несмотря на военное положение.

Украинский президент Владимир Зеленский заверил, что он не намерен держаться за президентское кресло.

В интервью для PAP Зеленский сказал, что его реакция на сигналы со стороны США была очень открытой. Он отметил, что готов к выборам, если будет обеспечена возможность проведения надлежащих, достойных и демократических выборов.

По словам Зеленского, организация выборов в условиях военного времени потребует изменений в украинском законодательстве. Подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность людей на время проведения таких выборов, чтобы людей просто не убивали, когда они приходят на избирательные участки.

