Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Украинские воины ликвидировали еще 160 оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 июля ориентировочно составили:

личного состава - около 40830 (+160) человек;

танков - 1763 (+4) единиц;

боевых бронированных машин - 4004 (+9);

артиллерийских систем – 916 (+10);

РСЗО - 259 (+1);

средства ПВО - 117 (+0);

самолетов - 223 (+1);

вертолетов - 190 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 735 (+2);

крылатые ракеты - 174 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 2902 (+13);

специальная техника - 80 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

При этом депутаты Палаты представителей США заявили, что представители Администрации президента США Джо Байдена сообщили им, что более 75 тысяч россиян были убиты или ранены во время войны в Украине.

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