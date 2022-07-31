Украинские воины ликвидировали еще 160 оккупантов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 40830 (+160) человек;
- танков - 1763 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин - 4004 (+9);
- артиллерийских систем – 916 (+10);
- РСЗО - 259 (+1);
- средства ПВО - 117 (+0);
- самолетов - 223 (+1);
- вертолетов - 190 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 735 (+2);
- крылатые ракеты - 174 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2902 (+13);
- специальная техника - 80 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.
При этом депутаты Палаты представителей США заявили, что представители Администрации президента США Джо Байдена сообщили им, что более 75 тысяч россиян были убиты или ранены во время войны в Украине.