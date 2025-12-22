Среди фруктов наблюдался повышенный спрос на мандарины.

Оптовые цены на овощи в Украине за неделю в основном не изменились, за исключением резкого подорожания огурцов и более умеренного - сладкого перца.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что килограмм огурцов, который неделю назад продавали в диапазоне 90-120 гривень, сейчас стоит значительно дороже - 130-150 гривень. При этом цена на помидоры остается стабильной - 70-100 грн/кг.

Сладкий перец прибавил в стоимости 10 гривень относительно прошлого понедельника. Сейчас его торгуют по 100-120 грн/кг, хотя предыдущая цена была 90-110 грн/кг.

Несколько расширился ценовой диапазон на свеклу - с 8-9 до 8-10 грн/кг. А вот остальные овощи борщевого набора в цене не изменились. Килограмм картофеля стоит, как и раньше, 9-12 грн/кг.

Все виды капусты также продают по ценам недельной давности, в частности, белокочанную по 6-10 грн/кг, цветную по 25-35 грн/кг и брокколи по 70-90 грн/кг.

Ценовое затишье наблюдается в течение недели и на рынке фруктов. Единственная позиция, стоимость которой изменилась - это мандарины. Из-за постепенного роста спроса перед праздниками верхний потолок цен на них вырос - с 65-95 до 65-100 грн/кг.

Килограмм сала в Украине подорожал за год на 16%. Сейчас его продают в среднем по 272 гривни, в то время как в конце 2024 года его стоимость составляла 234 гривни. Интересно, что в 2023 году сало было дороже, чем год назад, и стоило 252 грн/кг.

В то же время по сравнению с прошлым годом в Украине резко подешевели овощи из-за хорошего урожая. Из-за этого некоторые традиционные рождественские блюда на Сочельник также будут дешевле в приготовлении - вареники с капустой подешевели на 47%, картофель с чесноком - на 40%, а винегрет и постный борщ - на 18%.

