Это не первый подобный случай с представителем российского военного командования, отметил эксперт.

С подрывом авто российского генерал-майора Фанила Сарварова "не все так однозначно", поскольку за этим могут стоять спецслужбы РФ. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

"Каких спецслужб это рук работа, не будут знать сами генералы. Это внутреннее недоверие и угрозы для российских генералов не меньше, чем работа украинских спецслужб. Неизвестно, или он где-то проштрафился в России за что-то, и его убрали свои. Украинские спецслужбы тоже умеют проводить блестящие операции по устранению убийц из российской армии. А он воевал на всех поприщах фронтов, где воевала Россия: в Чечне, Сирии, Грузии, Украине. Это генерал, который во время своей военной карьеры наделал очень много бед", - сказал Тимочко.

Он добавил, что существует много людей и структур, которые могли бы таким образом привлечь Сарварова к ответственности. В то же время отметил, что это не первый случай ликвидации российского высокопоставленного военного.

"И мопеды подрывались, и машины. И самоубийство было у российских военных командиров, стреляли по два-три раза себе в голову. И выбросы с балконов, передозы, неизвестные смерти с любовницами. Это все было и это все будет у российских генералов. И это связано с тем, что они ведут террористические и геноцидные войны", - добавил Тимочко.

Ликвидация Сарварова: что известно

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о взрыве автомобиля в Москве. Впоследствии в следственном комитете РФ сообщили, что в автомобиле находился генерал-майор Фанил Сарваров. В результате взрыва он погиб.

По данным росСМИ, Сарваров с 1992 по 2003 год участвовал в боевых действиях в Чечне и осетино-ингушском конфликте, а в 2015-2016 годах - в операции российской армии в Сирии.

