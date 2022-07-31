Движение инженерной техники зафиксировано на фоне точных ударов ВСУ по Антонским железнодорожному и автомобильному мостам.

Россияне активно перебрасывают технику в оккупированную Херсонскую область, но прежде всего инженерную. Это происходит после того, как ВСУ метко ударили по переправах и мостах, которые стратегически важны для врага.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

"Временно оккупированной Херсонщиной наблюдается усиленное движение техники россиян. Но гонят прежде всего инженерные войска, например, экскаваторы на базе "Урала" и тому подобное. Это означает, что мосты и ВСУ существенно испортили положение орков в области", - отметил Хлань.

Как писал УНИАН, по сообщениям аналитиков из Института изучения войны украинские защитники за последнюю неделю повредили все три моста, которые контролируют оккупанты.

Кроме того, в ночь на 24 июля украинские партизаны взорвали железную дорогу вблизи Новобогдановки в 30 км к северу от оккупированного Мелитополя.

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