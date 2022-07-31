На Славянском направлении враг задействовал для обстрелов артиллерию.

Генштаб зафиксировал перемещение отдельных подразделений русских войск из Славянского на Запорожское направление.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"На Славянском направлении враг задействовал для обстрелов артиллерию. При этом зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага со Славянского на Запорожское направление", - информируют военные.

Ситуация на востоке по состоянию на вечер

Оккупанты в течение 31 июля безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районах вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского на Бахмутском направлении.

Провалился штурм русские и в районах Каменки и Песков. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех. Враг вел обстрелы территорий, в частности, нанес и авиаудары.

Безуспешными оказались и попытки вражеских разведчиков явить позиции наших войск в районе Серебрянки на Краматорском направлении.

Враг задействовал для разведки БПЛА возле Григоровки. Осуществлял обстрелы территорий из ствольной, реактивной артиллерии и танков, нанес авиаудары.

На Новопавловском направлении противник произвел воздушную разведку БПЛА вблизи Степногорска и Мирного. Вражеские артобстрелы фиксировались в районах ряда населенных пунктов, также были нанесены авиадуры.

Как писал УНИАН, ВСУ могут полностью освободить Запорожскую область от российских захватчиков до конца 2022 года, убежден председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

На подходах к Запорожье построены массивные линии обороны. Сотни километров окопов уже вырыты, и это число продолжает расти.

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