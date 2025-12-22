На стратегических направлениях России нечем похвастаться, поэтому она прибегает к подобным провокациям.

Заход россиян в село Грабовское на Сумщине с похищением гражданских вряд ли имело целью закрепление личного состава РФ на этих территориях. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Информационный повод сделать, ощущение тотальной опасности, угроз. Создать ощущение у украинского общества, что по всей линии фронта россияне будут атаковать. Здесь стоит задача - не давать противнику делать информационных поводов даже там, где он реально не в состоянии атаковать, где у него нет концентрированных сил для каких-то тактически-оперативных атак. Чтобы он не имел возможности даже такого информационного фона атаки", - сказал Тимочко.

Он отметил, что это может быть как влияние на украинское общество, так и давление на фоне "мирных переговоров". Также, по словам эксперта, враг может повторить подобный сценарий на других участках фронта.

"Я думаю, что он будет проводить такие или аналогичные действия на других направлениях. Поскольку ситуация довольно сильно срезонировала. Тем более, что на направлениях, которые противник рассматривал как стратегические, реально похвастаться нечем", - добавил Тимочко.

Похищение гражданских в Сумской области: что известно

Ранее в СМИ появилась информация, что россияне зашли в приграничное село Грабовское в Сумской области и похитили оттуда более полусотни гражданских, которые ранее отказались эвакуироваться. Отмечается, что их вывезли на территорию РФ для "фильтрационных мероприятий".

Как отметил Владимир Бицак, депутат Сумского районного совета, часть из тех гражданских, которые отказались выезжать с россиянами, могли ликвидировать. Также он сообщил, что украденных украинцев РФ привезла в Белгород.

