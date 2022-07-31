Кроме того, оккупанты ведут воздушную разведку на Северском направлении.

Враг продолжает удерживать в пограничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения российских военных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил российской федерации. Ведет воздушную разведку БпЛА. Обстрелял из ствольной артиллерии объекты инфраструктуры населенных пунктов железный мост Черниговской и Журавка Сумской областей", - говорится в сообщении.

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что российская ФСБ усиливает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах.

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