Российские разработчики интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5 и китайский Mini PC F8.

РФ адаптировала FPV-дрон "Молния" для воздушной разведки - оккупанты установили на него Starlink и камеру с трехосной стабилизацией.

Об интерактивной схеме, составляющих и электронных компонентах российского БпЛА "Молния-2Р" рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что ранее противник начал применять FPV-камикадзе самолетного типа "Молния", который запускался со специальной катапульты и наводился на цель оператором. Впоследствии враг начал использовать модификацию "Молния-2" с двумя двигателями на крыльях, доработанным фюзеляжем, увеличенной дальностью полета и усиленной боевой частью.

"Сейчас зафиксирована новая адаптация этого БпЛА - "Молния-2Р", предназначенная для ведения воздушной разведки. Для этого российские разработчики интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat (ООО "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ") с установленной лицензионной операционной системой Windows 11", - рассказали разведчики.

Кроме курсовой FPV-камеры, беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосной стабилизацией, что существенно расширяет возможности наблюдения и корректировки.

Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту "Молнии-2Р" установлен спутниковый терминал Starlink.

БПЛА "Молния" - последние новости

Напомним, ранее эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что оккупантам не жалко Starlink для ударного БПЛА. По его словам, российские оккупационные войска начали ставить на ударные дроны типа "Молния" Starlink. И такие установки фиксируются ежедневно. По словам эксперта, если первые Starlink были прикручены как попало, то сейчас уже штатно вмонтированы.

