Предварительно, люди не пострадали.

Российские оккупанты несколько раз за ночь на 30 июля "накрыли" из "Градов" Никополь Днепропетровской области.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь была напряженной в Никопольском районе. Российские войска несколько раз "накрыли" его огнем из "Градов". Направили на ночной Никополь и Красногригорьевскую громаду до 80 снарядов", – сообщил он.

"В Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведены из строя электросети. До тысячи человек остались без света. На месте работают электрики. Есть разрушения на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Пожарные укрощали пламя несколько часов", – добавил Резниченко.

По его информации, предварительно люди не пострадали.

Резниченко также подчеркнул, что в Красногригорьевской громаде обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, ранее сообщалось, что на днях оккупанты ударили по речному порту и железной дороге в Никополе.

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