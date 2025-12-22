В водах Великобритании выловлено около 233 тысяч осьминогов, что является колоссальным ростом.

По словам исследователей, мягкая погода вызвала настоящий "всплеск" численности беспозвоночных в южном Корнуолле и Девоне. Рекордное количество наблюдений за одними из самых умных беспозвоночных в мире в течение лета заставило организацию The Wildlife Trusts в ежегодном обзоре морей Великобритании объявить 2025 год "годом осьминога". Как пишет The Guardian, после мягкой зимы и исключительно теплого весеннего сезона средиземноморские осьминоги массово появились вдоль южного побережья Англии - от Пензанса в Корнуолле до южного Девона.

"Масштабы вылова, зафиксированные местными рыбаками, были примерно в 13 раз больше, чем мы обычно ожидаем в корнуолльских водах", - рассказал Мэтт Слейтер, офицер по морской охране природы Cornwall Wildlife Trust. По его словам, всего в этом году в водах Великобритании было выловлено около 233 тысяч осьминогов, что является колоссальным ростом по сравнению с типичными показателями.

Почему это произошло

Обычный, или средиземноморский, осьминог (Octopus vulgaris) является коренным видом для британских вод, но обычно встречается там в очень небольших количествах. Внезапное увеличение популяции - так называемый "бум" - обусловлено сочетанием мягкой зимы и теплого весеннего периода размножения.

По словам Слейтера, идеальные условия позволили выжить значительно большему количеству личинок. Дополнительным фактором могли стать и большие популяции паукообразных крабов, которые в последние годы также массово фиксируют у южного побережья.

Последний раз бум осьминогов такого масштаба наблюдали в 1950 году. Данные Морской биологической ассоциации Великобритании свидетельствуют, что перед этим подобное явление фиксировали еще в 1900-м.

В статье говорится, что чрезвычайная численность означала: осьминогов впервые за новейшую историю можно было легко увидеть на мелководье. Видео, снятые дайверами, показывают, как эти обычно одиночные животные собираются в группы, "шагают" по морскому дну, опираясь на кончики щупалец, а один осьминог даже пытался схватить подводную камеру.

"Во время моего первого погружения возле полуострова Лизард в этом году я увидел сразу пятерых осьминогов. И это крупные особи. В водах Британии есть два типа осьминогов: небольшой кудрявый осьминог, размером примерно с футбольный мяч, и обычный осьминог, размах щупалец которого может достигать полутора метров", - говорит Слейтер.

По его словам, еще одна мягкая зима перед 2026 годом означает, что в следующем году возможен повторный всплеск численности необычных существ. Исторически при подобных условиях "бумы" случались два года подряд. Впрочем, на долговременное сохранение такого явления рассчитывать не стоит.

"Исходя из предыдущих случаев, маловероятно, что это продлится долго. Но море сейчас постоянно нас удивляет, поэтому ситуация остается непредсказуемой", - отметил он.

Другие неожиданности и тревожные сигналы

В The Wildlife Trusts также обратили внимание на другие "сюрпризы, успехи и радостные моменты" вдоль побережья Великобритании. Среди них - рекордное количество серых тюленей, зафиксированное Cumbria Wildlife Trust, а также рекордные популяции тупиков на острове Скомер у побережья Уэльса.

Некоторые виды появлялись в совершенно нехарактерных местах. В частности, волонтер программы Shoresearch впервые зафиксировал морского слизня Capellinia fustifera в Йоркшире. Этот 12-миллиметровый моллюск, похожий на узловатый корнеплод, обычно встречается на юго-западе. Также у побережья Сассекса впервые обнаружили изменчивого блениа - средиземноморскую рыбу, которая ранее обитала только в западной части страны.

Необычное поведение животных

