Лещенко сообщил, что его и Подоляка переназначили.

Советников и помощников бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака уволили после его отставки, но некоторых переназначили. Об этом сообщил в эфире телемарафона Сергей Лещенко, внештатный советник Офиса президента.

"Ушел глава Офиса и ушли его советники. А я и Михаил Подоляк мы переназначены на должность советников Офиса президента. И это решение, которому уже не одна неделя", - подчеркнул он.

При этом добавил. что особых изменений "это не повлекло за собой".

Видео дня

"Заместители главы Офиса, ответственные за каждое направление - штатные должности, потому что и я, и Михаил Подоляк, мы внештатные советники, а заместители и вертикали под ними, как работали, так и работают. Собственно говоря, особых изменений в работе Офиса не произошло", - подчеркнул Лещенко.

Увольнение Ермака - как это было

Как сообщал УНИАН, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку.

Он отметил, что произойдет перезагрузка Офиса президента Украины.

Глава государства выразил благодарность Ермаку за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена.

Это произошло после того, как НАБУ и САП сообщили, что в течение 15 месяцев проводили расследование по раскрытию огромной коррупционной схемы в области энергетики. Речь идет об операции, которую называют "Мидас".

Некоторые высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Среди них называют бизнесмена Тимура Миндича (псевдоним "Карлсон"), министра юстиции и экс-министра энергетики Герман Галущенко (псевдоним "Профессор"), исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор")

НАБУ и САП проводили обыски у Ермака. По данным Financial Times, эти процессуальные действия могут быть связаны с коррупцией в области энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: