Украина в 2024 году существенно нарастила экспорт стального лома, однако бюджетные поступления от этой деятельности остаются мизерными. По данным Opendatabot, 11 компаний-экспортеров, в которых совокупно работает всего 116 человек, вывезли за рубеж 293,2 тыс. т металлолома - а это на 60,7% больше, чем годом ранее.

Совокупный доход отрасли от экспорта составил 3,218 млрд грн. Но общая прибыль, которую задекларировали 10 крупнейших экспортеров, - всего 56 млн грн. Налоговые отчисления отрасли за год составили 4,6 млн грн. То есть, каждая экспортированная тонна принесла государственному бюджету лишь 104 грн.

Статистика указывает на возможные диспропорции между реальными объемами внешних продаж и задекларированными финансовыми результатами. Например, компания, в которой по документам работает всего один человек, экспортировала 3 тыс. т лома. В то же время восемь ломотрейдеров, которые обеспечили 70% физического экспорта, задекларировали лишь 22% валютной выручки, имея по 3-10 работников и выплачивая минимальные зарплаты.

Стоит отметить, что средняя таможенная стоимость экспортированного лома составила €271/т, что соответствует рыночным ценам в ЕС в 2024 году (€260-300/т). Это свидетельствует, что украинский металлолом продается по конкурентной цене, однако бюджет не получает сопоставимых доходов от этого экспорта.

Как известно, за девять месяцев 2025 года экспорт украинского лома вырос на 54%, до 311,8 тыс. т. И хотя экспортная пошлина на лом составляет 180 евро/тонна, Украина на этом ничего не зарабатывает, потому что вывозят этот лом через Польшу, с нулевой пошлиной. По данным нардепов, на этой схеме госбюджет уже потерял минимум 3 миллиарда таможенных поступлений.

