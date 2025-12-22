Государственная "Укрпочта" и "Новая почта" обнародовали графики работы своих отделений на Рождество и Новый год.
Какой график работы "Укрпочты" на новогодние праздники
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что график в новогодний период будет выглядеть следующим образом:
- 24 и 25 декабря "Укрпочта" и ее отделения работают по обычному графику;
- 31 декабря - короткий день;
- 1 января - выходной;
- 2 января - работает по обычному графику.
Гендиректор "Укрпочты" также напомнил, что на этой неделе, а именно 24 декабря, накануне Рождества, последний день приема заявлений по программе "Зимняя поддержка".
"Поэтому если планируете это сделать через "Укрпочту", как это уже сделали более 1,7 миллиона украинцев, не медлите и точно не откладывайте на последний день. Зная врага, он может пытаться испортить Рождество", - добавил Смелянский.
Как работает "Новая почта" на Новый год и Рождество
В "Новой почте" также обнародовали график работы отделений на рождественско-новогодние праздники:
- 24 и 25 декабря - обычный график;
- 31 декабря отделения будут работать до 17:00;
- 1 января – выходной.
Актуальное расписание работы каждого отделения можно посмотреть на сайте компании.
