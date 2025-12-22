"Укрпочта" и ее отделения будут работать по обычному графику 24 и 25 декабря и 2 января.

Государственная "Укрпочта" и "Новая почта" обнародовали графики работы своих отделений на Рождество и Новый год.

Какой график работы "Укрпочты" на новогодние праздники

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что график в новогодний период будет выглядеть следующим образом:

24 и 25 декабря "Укрпочта" и ее отделения работают по обычному графику;

31 декабря - короткий день;

1 января - выходной;

2 января - работает по обычному графику.

Гендиректор "Укрпочты" также напомнил, что на этой неделе, а именно 24 декабря, накануне Рождества, последний день приема заявлений по программе "Зимняя поддержка".

"Поэтому если планируете это сделать через "Укрпочту", как это уже сделали более 1,7 миллиона украинцев, не медлите и точно не откладывайте на последний день. Зная врага, он может пытаться испортить Рождество", - добавил Смелянский.

Как работает "Новая почта" на Новый год и Рождество

В "Новой почте" также обнародовали график работы отделений на рождественско-новогодние праздники:

24 и 25 декабря - обычный график;

31 декабря отделения будут работать до 17:00;

1 января – выходной.

Актуальное расписание работы каждого отделения можно посмотреть на сайте компании.

"Укрпочта" - главные новости

2 января "Укрпочта" начала аукционы по продаже более 700 авто. Среди лотов есть музейные раритеты и рекордсмены пробега. Средний пробег всех авто составляет около 470 тысяч километров, а физический износ достигает 96%.

В октябре сообщалось, что украинцы смогут сэкономить до 30% на доставке "Укрпочтой" в Филиппины, Аргентину, Чехию, Узбекистан, Катар, Боливию, Шри-Ланку, Танзанию, Замбию, Парагвай, Монголию и Азербайджан.

Ранее компания выставила на продажу лимитированную серию револьверов и пистолетов, использовавшихся работниками почты в середине 20 века для охраны.

