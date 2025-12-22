Евросоюз на полгода продлил санкции против РФ

Совет Европейского Союза продлил действие экономических ограничительных мер против России еще на шесть месяцев - до 31 июля 2026 года, в связи с тем, что РФ продолжает совершать действия по дестабилизации ситуации в Украине.
Как говорится в решении Совета ЕС, эти экономические меры впервые были введены в 2014 году и значительно расширены в 2022 году в ответ на неспровоцированную, несправедливую и незаконную военную агрессию России против Украины.
В частности, эти экономические санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и товары роскоши.
Эти санкции также распространяются на запрет импорта или перевозки морской сырой нефти или определенных нефтепродуктов из России в страны Евросоюза, исключение ряда российских банков от платежной системы SWIFT, приостановление вещания и лицензий на территории Евросоюза для нескольких медиа-компаний, подконтрольных Кремлю.
Кроме того, дополнительные меры позволяют ЕС противодействовать случаям нарушения санкционных режимов путем обхода санкций.
Как отмечают в Евросоюзе, пока незаконные действия России и в дальнейшем будут нарушать фундаментальные правила международного права, в том числе запрет на применение силы, все меры, воплощенные Евросоюзом, будут оставаться в силе. Также в ЕС готовы принять дополнительные меры при необходимости.
Санкции против России - последние новости
Как сообщал УНИАН, осенью в ЕС согласовали и ввели 19-й пакет санкций против. Ограничительные меры против РФ призваны ограничить возможности России получать средства для финансирования войны против Украины.
В последнее время Евросоюз усиливает санкции против российского теневого флота, расширяя перечень судов, которые перевозят российские нефтепродукты.
Также в ЕС уже говорят о разработке 20-го пакет санкций против РФ. Новые санкции могут быть направлены на дальнейшем ограничении поступления доходов в бюджет РФ от продажи энергоносителей.