Евросоюз на полгода продлил санкции против РФ

Эти санкции предусматривают ряд запретов в отношениях с Россией, в том числе на торговлю, финансы, энергетику, технологии, промышленность, транспорт и тому подобное.

Совет Европейского Союза продлил действие экономических ограничительных мер против России еще на шесть месяцев - до 31 июля 2026 года, в связи с тем, что РФ продолжает совершать действия по дестабилизации ситуации в Украине.

Как говорится в решении Совета ЕС, эти экономические меры впервые были введены в 2014 году и значительно расширены в 2022 году в ответ на неспровоцированную, несправедливую и незаконную военную агрессию России против Украины.

В частности, эти экономические санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и товары роскоши.

Эти санкции также распространяются на запрет импорта или перевозки морской сырой нефти или определенных нефтепродуктов из России в страны Евросоюза, исключение ряда российских банков от платежной системы SWIFT, приостановление вещания и лицензий на территории Евросоюза для нескольких медиа-компаний, подконтрольных Кремлю.

Кроме того, дополнительные меры позволяют ЕС противодействовать случаям нарушения санкционных режимов путем обхода санкций.

Как отмечают в Евросоюзе, пока незаконные действия России и в дальнейшем будут нарушать фундаментальные правила международного права, в том числе запрет на применение силы, все меры, воплощенные Евросоюзом, будут оставаться в силе. Также в ЕС готовы принять дополнительные меры при необходимости.

Санкции против России - последние новости

Как сообщал УНИАН, осенью в ЕС согласовали и ввели 19-й пакет санкций против. Ограничительные меры против РФ призваны ограничить возможности России получать средства для финансирования войны против Украины.

В последнее время Евросоюз усиливает санкции против российского теневого флота, расширяя перечень судов, которые перевозят российские нефтепродукты.

Также в ЕС уже говорят о разработке 20-го пакет санкций против РФ. Новые санкции могут быть направлены на дальнейшем ограничении поступления доходов в бюджет РФ от продажи энергоносителей.

