Почти по всей стране ставпчики термометров покажут "ноль".

Во вторник, 23 декабря в Украине ожидается холодная погода, местами с осадками. об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник в Украине повсеместно будет днем около нуля, только на Закарпатье и в Крыму на несколько градусов теплее.

"Небольшой снег полетает 23-го декабря на западе, севере и кое-где в центре", - говорит Наталка Диденко.

На юге и востоке, по ее прогнозу, будет без осадков.

Погода в Киеве

По данным синоптика, в столице завтра также будет около нуля градусов и пройдет небольшой снег.

Похолодание в Украине - прогноз на неделю

По данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается настоящая зимняя погода с морозами до -13° и снегом.

Ощутимое похолодание начнется с 24 декабря, когда ночью в большинстве областей температура снизится до -2° до -9°. Днем ожидается -2°...-4°, а на севере и в восточных областях днем будет мороз -4°...-9°.

Также довольно холодно будет в четверг, 25 декабря. Ночью в большинстве областей ожидается -4°...-9°, на востоке и северо-востоке - до -10°...+13°. Днем -1°...-4°, на востоке - до -4°...-6°.

Периодически в течение недели в Украине ожидается снег и мокрый снег. В конце недели осадки ожидаются практически по всей стране. Температура днем с небольшим морозом до -1°...-5°.

