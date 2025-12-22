Уже сегодня станет холоднее, а потом температура снизится еще сильнее.

На этой неделе в Украину ворвется настоящая зима с морозами и снегом. Температура по всей стране снизится до "минусов" не только ночью, но и днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Похолодание начнется уже с понедельника, 22 декабря. Сегодня в большинстве областей ожидается +1°...+4°, на юге - до +5°...+7°. В северо-восточных областях местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег.

Во вторник, 23 декабря, похолодание станет уже более явным. Температура днем снизится до -1°...+2°, на Закарпатье и в южных областях - до +5°. На западе страны ,а также в Винницкой области ожидается мокрый снег, а в Одесской области - небольшой дождь.

24 декабря холод в Украине усилится. Ночью в большинстве областей будет от -2° до -9°, а днем ожидается -2°...-4°. На севере и в восточных областях днем будет мороз -4°...-9°, а на Закарпатье и юге страны задержится тепло до +3°...+5°. На Прикарпатье и в Хмельницкой области пройдет небольшой снег, на Закарпатье и в Одесской - небольшие дожди.

В четверг, 25 декабря, существенных осадков в Украине не ожидается, но будет холодно. Ночью в большинстве областей ожидается -4°...-9°, на востоке и северо-востоке - до -10°...+13°. Днем -1°...-4°, на востоке - до -4°...-6°.

Перед выходными, 26 декабря, на востоке, а также в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях будет немного снежить. Ночью морозы -4°...-9°, днем -1°...-5°, на Закарпатье - до +5°.

На выходных осадки в Украине ударят с новой силой. В субботу снег будет на востоке и юго-востоке, а в воскресенье заснежит уже практически по всей стране. Температура днем так и останется с небольшим морозом до -1°...-5°.

Ранее о том, что в Украине похолодает, предупреждала и синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 22 и 23 декабря еще будет достаточно тепло, а уже на сочельник и Рождество в Украине подморозит.

