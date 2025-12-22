У Clair Obscur: Expedition 33 отобрали награду 'Игра года' из-за использования ИИ

Правила The Indie Game Awards не допускают использование генеративных нейросетей при разработке игры.

19 декабря состоялась церемония The Indie Game Awards 2025. В ключевых номинациях – "Игра года" и "Лучший дебют" – первоначально победителем была объявлена нашумевшая RPG Clair Obscur: Expedition 33, однако теперь организаторы премии отзывают обе награды.

Причиной стало то, что студия-разработчик Sandfall Interactive не сообщила им, что использовала генеративный ИИ при разработке Expedition 33. Хотя жюри высоко оценило качество самой игры, факт применения нейросетей рассматривается как нарушение правил.

Как пояснили на официальном сайте церемонии, изначально студия заверила комитет, что генеративный ИИ при создании ассетов не применялся, но в день проведения церемонии представители Sandfall Interactive признали наличие сгенерированного контента.

Видео дня

Речь идет о фрагментах новостных газет, размещенных на афише одной из локаций. Игроки заметили, что текст и визуальное оформление этих материалов напоминают плейсхолдеры с ИИ-сгенерированными картинками – вскоре после релиза их быстро заменили вручную созданными материалами.

В итоге награду за лучший дебют передали Sorry We’re Closed, а игру года – Blue Prince. Администрация The Indie Game Awards сообщила, что планирует ужесточить процедуры проверки и точнее прописать требования регламента, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Это не первый скандал с ИИ, который сотрясает игровую индустрии. Недавно глава Larian Studios Свен Винке подтвердил, что студия использует генеративный ИИ во время работы над Divinity, а Хидео Кодзима сравнил ИИ со смартфонами, утверждая, что технологии уже не избежать.

В целом, отношение к использованию ИИ при создании игр у игроков строго негативное, чего нельзя сказать о разработчиках.

Напомним, ранее Expedition 33 стала триумфатором The Game Awards 2025. Помимо главной номинации, ей удалось победить еще в восьми ключевых категориях – это абсолютный рекорд для премии.

Вас также могут заинтересовать новости: