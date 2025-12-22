Они спешат, и представляют себе различные негативные сценарии еще до выхода из дома.

Психологи назвали 11 привычек, которые несчастные люди почти всегда делают, прежде чем выйти из дома, - от постоянной проверки телефона до размышлений о случайных проблемах. Такие небольшие негативные привычки и установки могут спирально перерасти в рутину, и ухудшить психологическое состояние, пишет портал YourTango.

1. Они спешат

Постоянная спешка, особенно по утрам, часто приводит к ухудшению психического здоровья и снижению физической активности. Это не только перегружает мозг и эмоциональное благополучие, но и создает дополнительную нагрузку на ваш распорядок дня.

2. Они постоянно проверяют свой телефон

Согласно исследованию Кентского государственного университета, время, проведенное за экраном, особенно на мобильном телефоне, связано со счастьем. Чем чаще вы пользуетесь телефоном, отвлекаясь от дискомфорта в реальной жизни, тем несчастнее вы становитесь.

3. Они критикуют свою внешность в зеркале

Счастье тесно связано с самооценкой и чувством собственного достоинства. Именно поэтому самые несчастные люди, застрявшие в цикле негатива, часто постоянно плохо отзываются о себе – будь то перед зеркалом перед выходом из дома или во время заботы о себе.

4. Их раздражают мелкие неудобства

По словам психотерапевта Кейти Гиллис, проблемы с психическим здоровьем часто усугубляют чувство раздражительности, даже в самые незначительные моменты повседневной жизни. Будь то короткие разговоры с семьей или мелкие неудобства, такие как пробки, недовольные люди почти всегда чувствуют раздражение еще до выхода из дома.

5. Они размышляют о вещах, которые еще не произошли

Самый быстрый способ погрузиться в нездоровое, негативное мышление – это беспокоиться о вещах, которые вы не можете контролировать. Если вы слишком много времени уделяете беспокойству о неизбежных и неконтролируемых аспектах жизни, вы всегда будете несчастны.

6. Они торопятся во время процедур по уходу за собой

Эти небольшие привычки могут быть очень эффективны для улучшения настроения и общего самочувствия. Однако несчастливые люди почти всегда торопятся во время этих небольших процедур. Они настолько поглощены собственными эмоциональными потрясениями, стрессом и чувством отставания, что эти моменты осознанности остаются незамеченными.

7. Они ожидают худшего

Несчастные люди готовятся к разочарованию и ожидают хаоса и стресса, что почти всегда гарантирует, что они найдут что-то, что подтвердит эти убеждения.

8. Они действуют на автопилоте

Людей с циклами негативного мышления и критическими внутренними диалогами жизнь на автопилоте не успокаивает.

9. Они пропускают завтрак

И мозгу, и телу необходимо питание перед выходом из дома, и когда вы пропускаете важные приемы пищи, такие как завтрак, вы обрекаете себя на умственную усталость, истощение и раздражительность.

10. Они ставят работу на первое место

Они всегда чувствуют себя "отстающими" и пытаются наверстать упущенное, нарушая границы баланса между работой и личной жизнью, поэтому они отвечают на электронные письма из постели и отвечают на рабочие звонки, даже если это происходит в ущерб их настроению и благополучию в течение всего дня.

11. Они упускают моменты спокойствия

По мнению экспертов из Гарвардской школы здравоохранения, даже 10 коротких минут ежедневной практики осознанности могут улучшить настроение и физическое здоровье. Однако несчастные люди не просто упускают из виду важность этих моментов спокойствия в своей повседневной жизни – они могут даже активно избегать их.

