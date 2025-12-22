"Шахеды" могут быть запущены в формате 2-3 массированных ударов или распределены равномерно в зимний период.

Российские оккупанты накопили около 2000 БпЛА, среди которых примерно 1400 "Шахедов". Об этом сообщил украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"В настоящее время россияне накопили около 2000 БпЛА (из которых Шахедов около 1400), которые они могут применить. Эта цифра не учитывает резервные запасы", - отметил он.

По словам "Флеша", эти 2000 БпЛА могут быть запущены в формате 2-3 массированных ударов или распределены равномерно в зимний период.

Он также напомнил, что максимальное количество запущенных БПЛА врага за сутки составляло 750. Это был удар 7 сентября 2025 года.

Как сообщал УНИАН, ранее "Флеш" рассказал, что российские оккупанты начали применять на "Шахедах" невиданные до сих пор новейшие антенны. Он подчеркнул, что наращивать антенны на "Шахедах" проще и быстрее, чем наращивать наш РЭБ.

В то же время, Анатолий Храпчинский - производитель средств радиоэлектронной борьбы отмечал, что враг активно развивает возможности межсвязи, которые помогают ему коммуницировать между "Шахедами".

"Условно говоря, это как малые "Старлинки" на орбите. Эти "Шахэды" используются как ретрансляторы для передачи информации", - сказал Храпчинский.

Он отметил, что на фоне совершенствования Россией "Шахедов" возрастает роль средств радиоэлектронной борьбы. И это касается не только противодействия навигационных сигналов БпЛА, но и каналов коммуникации.

