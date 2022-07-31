Антоновский мост под огневым контролем ВСУ.

Российские оккупанты приступили к ремонту Антоновского моста в Херсоне, который подвергается регулярным ударам украинской артиллерии.

Об этом сообщают региональные паблики.

На фото в стороне Антоновского моста виден строительный кран.

Удары по мостам в Херсонской области

19 и 27 июля ВСУ нанесли ряд ударов по Антоновскому мосту, который соединяет берега оккупированного РФ Херсона. Из-за нанесенных разрушений по нему передвигаться невозможно.

24 июля атаке ВСУ подвергся и единственный мост через Ингулец в Херсонской области.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко подтвердил, что ситуация с Антоновским мостом в Херсоне взята под огневой контроль ВСУ.

По словам эксперта Ивана Киричевского, чтобы покинуть отрезанный берег города, русским оккупантам придется оставить здесь всю свою тяжелую технику.

Как отмечали в британской разведке, ВСУ создали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона. Через Днепр осуществлялось снабжение русской армии на правобережье Херсонской области.

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