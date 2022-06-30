Сначала россияне назвали потерю контроля над островом "шагом доброй воли", а теперь в Минобороны РФ заговорили о выводе войск ради "избежания потерь".

В России не могут смириться с очередным позорным провалом. Оккупанты сбежали с острова Змеиный и теперь придумывают оправдания своим неудачам. И если сначала в РФ говорили о "шаге доброй воли", то теперь там выдали еще одну жалкую отговорку.

В Минобороны страны-агрессора внезапно вспомнили о ценности своих военных, тела которых оккупанты даже не забирают с поля боя. Для этого ведомство решило "репостнуть" текст из пропагандистского Telegram-канала "Борьба с фейками".

Так, после потери контроля над островом Змеиный, в РФ заявили, что украинские и западные СМИ якобы распространяют фейки. "Неправдивой информацией" российское Минобороны называет тот факт, что оккупанты попросту не выдержали атак ВСУ и сбежали.

"На самом деле", как утверждают в РФ, остров выполнил свое стратегическое значение.

"Объект действительно имеет стратегическое значение, однако свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент он выполнил, а учитывая постоянные атаки ВСУ, на его удержание тратились большие ресурсы. Змеиный — остров вулканического типа, на котором практически нет растительности и укрытий, и удерживать его в условиях открытого противостояния сложно", - уверяют в РФ и даже утверждают, что военные "успешно выдержали" атаки украинских сил.

Помимо этого, в России заговорили о "ценности" своих солдат и офицеров. Оказывается, страна-агрессор "приняла решение о выводе войск" с острова. Это якобы помогло оккупантам избежать потерь.

Жалкие попытки РФ оправдать свой провал уже насмешили сеть. Заявление от Минобороны страны-агрессора быстро получили реакцию пользователей. Комментаторы отмечают, что попытка России называть свое поражение фейком отлично демонстрирует отчаяние всех приспешников Путина.

Остров Змеиный: ВСУ выгнали российских оккупантов

Как ранее сообщал УНИАН, ночью украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты покинули остров.

Освобождение острова Змеиный украинскими бойцами привело к потере контроля России над этой частью Черного моря. Это стало огромной победой ВСУ, так как оккупационные войска хотели использовать остров как оружие против Украины.

По словам военно-политического обозревателя Алексндра Коваленко, на сегодняшний день ВСУ завершили первый этап деблокады Черного моря, и создали условия, когда российскому военному флоту опасно находится в Черном море на расстоянии до 200 км от линии берега Украины.

В РФ побег оккупантов с острова назвали "шагом доброй воли", из-за чего сеть "взорвалась" мемами и насмешками. В это же время в Генштабе рассказали, когда отправят наши войска на остров.