Русские разместили на острове подразделения ПВО, три единицы реактивных артиллерийских установок, катерну группу и подразделения спецназовцев.

Российские войска продолжают нести потери на оккупированном острове Змеиный в Черном море.

О новых потерях России говорится в сводке ОК Пивдень.

"Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", - рассказали военные.

По информации ГУР, русские разместили на острове подразделения ПВО, три единицы реактивных артиллерийских установок, катерну группу и подразделения спецназовцев.

Начальник ГУ разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что операция против русских на Змеином будет продолжаться до полного освобождения острова.

На днях украинские военные поразили вражеские подразделения на острове Змеиный в Черном море. Снаряды поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. В ближайшее время враг может захватить Лисичанск, предупреждают эксперты из ISW.

Вместе с тем в районе Белогоровки оккупанты отказались форсировать Северский Донец, боясь новых больших потерь в технике и живой силе.

21 июня противник снова атаковал ВСУ на Славянском направлении, а в Харьковской области пытается удержать украинских силы и не допустить их выход к российской границе.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, целями России является захват Северодонецка, поход со стороны юга к Лисичанску и движение со стороны Попасной с дальнейшим установлением контроля над трассой Лисичанск-Бахмут.

Премьер Британии Борис Джонсон считает, что РФ может исчерпать ресурсы в боях на Донбассе.

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