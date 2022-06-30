В четверг, 30 июня, после ночного обстрела Змеиного острова войска РФ спешно провели эвакуацию оставшихся оккупантов. Однако в официальном заявлении упустили информацию о ВСУ и заявили, что отступают в знак "доброй воли".
Украинцы в соцсетях взорвались мемами наперебой обсуждая, как же расшифровывается странное заявление Минобороны РФ.
В то же время, украинцы также решили похвастать, на какой шаг доброй воли пошли ВСУ в отношении российских оккупантов.
Пользуясь случаем, пользователи сети решили пошутить и о ставшем классическим "потерь нет". Также они решили сравнить реальность с заявлениями РФ, которая утверждает, что ее солдаты выполнили все боевые задачи.
Финальным мемом дня стало напоминание, что украинцы помнят про Крым и обязательно вернут его в состав Украины.
Напомним, ранее в МВД объяснили, почему освобождение Змеиного так важно для Украины.
Справка УНИАН. Поселок Белое Одесской области находится на острове Змеиный в Черном море, примерно в 35 км от берега.
В феврале 2022 года остров Змеиный был захвачен российскими оккупантами.
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