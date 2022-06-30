Сегодня ночью украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты покинули остров. ВСУ намерены дислоцировать там свои силы.

Оккупационный войска Российской Федерации в результате военной операции Вооруженных сил Украины вынужденно оставили ранее оккупированный остров Змеиный. На данный момент на острове нет никаких войск.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга Минобороны в четверг, 30 июня.

По его словам, украинская армия, которая уже держит огневой контроль над территорией, собирается разместить там свои подразделения.

"Относительно Змеиного. Противник покинул остров, мы заставили его это сделать. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет, наберитесь терпения", - отметил Громов.

Он добавил, что командование ВСУ намерено установить не только огневой, но и физический контроль над Змеиным.

"В настоящее время мы его контролируем с помощью нашего оружия" – подчеркнул Громов.

Остров Змеиный: ВСУ выгнали российских оккупантов

Как ранее сообщал УНИАН, ночью украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты покинули остров.

Освобождение острова Змеиный украинскими бойцами привело к потере контроля России над этой частью Черного моря. Это стало огромной победой ВСУ, так как оккупационные войска хотели использовать остров как оружие против Украины.

По словам военно-политического обозревателя Алексндра Коваленко, на сегодняшний день ВСУ завершили первый этап деблокады Черного моря, и создали условия, когда российскому военному флоту опасно находится в Черном море на расстоянии до 200 км от линии берега Украины.

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