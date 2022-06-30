По его словам, российское командование, оккупируя остров Змеиный, ставило четыре цели. Но с самого начала было понятно, что любое подразделение, которое там будет размещено - "смертники".

Остров Змеиный в тактике и стратегии Российской Федерации по оккупации и блокированию Черного моря играл очень важную роль, поскольку именно этот остров размещен тактически выгодно, чтобы контролировать судоходные пути.

Об этом в эфире телепроекта FREEДОМ заявил военно политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Алексндр Коваленко.

По словам эксперта, после того как был уничтожен ракетный крейсер "Москва" остров Змеиный стали использовать еще и для того, чтобы сформировать на его территории эшелонированное ПВО, которого не хватает на сегодняшний день российской черноморской флотилии, из-за чего она очень уязвима.

"Помимо этого остров Змеиный должен был использоваться как промежуточный плацдарм для формирования на нем ДРГ для заброски в Одесскую область. И опять-таки в перспективе на острове Змеиный российское командование планировало разместить береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион", которые используют ракеты П-800 "Оникс" для повышения эффективности применения этих ракет по территории Украины, чтобы сократить реакцию украинского ПВО них. Сейчас такие ракеты запускают с территории оккупированного полуострова Крым, а ПВО в Одесской области достаточно эффективно противостоит этим ударам", - отметил Коваленко.

По словам военного эксперта, именно эти четыре цели ставило российское командование, оккупируя остров Змеиный.

"Но фактически с самого начала было понятно, что любое подразделение, которое там будет размещено - они, по сути, смертники, поскольку остров находится в зоне огневого поражения ВСУ. По мере того как мы стали получать больше дальнобойного и высокоточного оружия, степень "суицидальности" размещенного там контингента РФ лишь возрастала в геометрической прогрессии. Ну вот сейчас мы и видим эту "добрую волю", по которой они покинули остров", - отметил Коваленко.

Вместе с тем, Коваленко отметил, что остров Змеиный играл большую роль именно в Черноморском плацдарме, на котором РФ занималась преступным блокированием судоходных путей, а так же актами террора по Одесской области и не только.

"По сути, на сегодняшний день, если говорит о так называемом первом этапе деблокады Черного моря, мы завершаем этот первый этап. Мы создали условия, когда российскому военному флоту опасно находится в Черном море на расстоянии до 200 км от линии берега Украины. Почему? Потому что применяются наши противокорабельные ракетные комплексы. Мы создали условия, когда они (российские войска - УНИАН) не способны физически размещать подразделения на о. Змеиный: они уже с этим смирились и понимают, что это смертельный приговор, бессмысленная трата не столько человеческих жизней военнослужащих, сколько бессмысленная трата техники (ну поскольку технику РФ ценит намного больше, нежели жизни своих военных). А такие потери техники, которые они понесли на о. Змеины (причем абсолютно неэффективные потери!), это достаточно масштабно", - утверждает Коваленко.

На его взгляд, российское командование, которое занималось именно Черноморским плацдармом, как минимум "должно уже быть расстреляно в Москве".

Как ранее сообщал УНИАН, ночью украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты покинули остров.

Освобождение острова Змеиный украинскими бойцами привело к потере контроля России над этой частью Черного моря. Это стало огромной победой ВСУ, так как оккупационные войска хотели использовать остров как оружие против Украины.

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