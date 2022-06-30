Окончательные результаты операции доразведываются.

Ночью украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты, вероятно, покинули остров.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Пивдень" в Facebook.

"В течение ночи, вследствие удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров", - говорится в сообщении.

Сейчас на Змеином пожар, раздаются взрывы.

"Окончательные результаты операции доразведываются", - добавили в командовании.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил то, что остров Змеиный очищен от россиян.

"На Змеиных россиян больше нет. ВСУ провели отличную операцию. Все будет Украина", - говорится в сообщении.

В свою очередь данную информацию прокомментировали в министерстве обороны РФ. Там, побег российских военных назвали актом доброй воли.

"Сегодня как шаг доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщал УНИАН, Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что в Черном море защитники Украины продолжают операцию на острове Змеиный, где удалось ударить по еще одному пушечно-ракетному комплексу "Панцирь - С1". Кроме этого, наши военные ликвидировали 40 оккупантов и уничтожили много техники РФ на юге.

Это не первый удачный удар по острову. Там неоднократно уничтожалась российская техника, в том числе и системы противовоздушной обороны РФ.

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