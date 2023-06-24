Пригожин также прокомментировал призыв ФСБ к "вагнеровцам" арестовать его.

Главарь ЧВК "Вагнер" заявил, что его бойцы якобы входят в город Ростов.

"В настоящий момент мы пересекли во всех местах государственную границу. Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения Министерства обороны, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в сторону. Мы не воюем с детьми. Мы не убиваем детей. Детей убивает Шойгу, закидывая необученных солдат, в том числе срочников, на войну. Он поставил против нас пацанов восемнадцатилетних. Они там дети все, во внуки годятся. Поэтому эти парни будут жить. Мы воююем только с профессионалами, но если кто-то еще встанет на пути, мы уничтожим все, что будет вставать на пути. Мы идем дальше, идем до конца", - сказал он.

Пригожин также прокомментировал призыв ФСБ к "вагнеровцам" арестовать его: "Что касается заявлений по поводу арестов! Это братство. справедливость, это честь, это совесть, то что есть у нас, а когда вы делаете заявление, у вас этих чувств нету. Поэтому вы не можете понимать ничего, кроме предательства".

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Ситуация с Пригожиным - детали

Пригожин утверждает, что Минобороны РФ нанесло удар по тылам ЧВК "Вагнер", чтобы уничтожить бойцов частной военной компании. Ранее заявления Пригожина об ударе по тыловому лагерю "Вагнера" опровергли в МО, ФСБ, Национальном антитеррористическом комитете.

В Москве силовиков привели в повышенную готовности, а в Ростовской области вооружают солдатов срочной службы после заявлений Пригожина.

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