Половина армии РФ готова поддержать "вагнеровцев", считает путинский "повар".

В РФ уже десятки силовиков поддержали членов частной военной компании "Вагнер", которые устроили мятеж против военного руководства страны.

На сторону "вагнеровцев" перешли 60-70 правоохранителей, рассказал путинский "повар" и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По его мнению, наемников готова поддержать половина российской армии.

"Бои происходят в тех местах, где военное руководство дает ложную информацию бойцам, и поэтому происходят стычки. Там, где солдаты встречают нас - Росгвардия и полиция, то они руками машут радостные. И многие из них говорят - мы хотим пойти с вами. Уже человек 60-70 - те, кто к нам присоединился. Хотя мы прошли еще небольшой путь…", - отметил он.

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Евгений Пригожин 23 июня заявил, что подконтрольные Минобороны России военные ударили по членам ЧВК "Вагнер". После этого вагнеровцы решили наказать тех "кто уничтожил сегодня наших ребят, десятки тысяч жизней российских солдат" и пошли "останавливать" военное руководство своей страны. Силовиков привлекли к борьбе с "вагнеровцами".

Сообщалось, что колонна наемников прорвалась в Ростовскую область, были выстрелы. Также появилась информация об уничтожении членами ЧВК "Вагнер" двух вертолетов. По словам Евгения Пригожина, один из них ликвидировали на Московской трассе.

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