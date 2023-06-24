Боевик прогнозирует, что в РФ начнется гражданская война или сейчас, или немного позже.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин с утра решил проанализировать ситуацию вокруг мятежа в РФ, организованного главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

В своем Телеграмм-канале боевик Стрелков сообщил, что рано утром главарь "вагнеровцев" взял Ростов: "штаб Южного военного округа и УВД по Ростовской области - у него под контролем".

Гиркин озвучил уже известную информацию о том, что в Ростове Пригожин ведет переговоры с Евкуровым и Алексеевым и угрожает пойти на Москву.

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"Хвастается тремя сбитыми вертолетами ВС РФ и обещает сбивать еще. Первый крупный успех им одержан. Теперь или гражданская война прямо сейчас или... немного позже..." - подытожил Стрелков.

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