Кроме того, в области якобы заметили колонну ЧВК "Вагнер".

В России набирает обороты ситуация с переворотом, о котором сообщил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В Ростовской области раздаются выстрелы.

Видео со звуками стрельбы публикуют в местных телеграм-каналах. Между тем власти Ростовской области призывают людей не выходить из дома без необходимости.

"Уважаемые земляки! Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без надобности не выходить из дома", – заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Видео дня

Кроме того, в сети появляются видео, на которых якобы зафиксирована колонна ЧВК "Вагнера" в Ростовской области.

Ситуация в Ростовской области

23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что позиции его наемников атаковали российские войска. Из-за этого, по его словам, "вагнеровцы" идут останавливать российское военное руководство, в частности – министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Впоследствии Пригожин сообщил, что его наемники уже якобы входят в Ростов. При этом он подчеркнул, что российские пограничники их встретили объятиями, а те подразделения, которые туда перебросило Минобороны РФ, отошли в сторону.

В то же время, по данным росСМИ, за несколько часов до этого в сторону Ростова-на-Дону вылетели десятки бортов с отрядами спецназначения. В разных районах самого города слышен гул вертолетов.

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