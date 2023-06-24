На распространенной записи Пригожин ведет переговоры с замминистра обороны РФ.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин встретился с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым в штабе Южного военного округа в Ростове.

Как можно услышать на опубликованном в российских Телеграмм-каналах видео, он требует привезти к нему начальника Генштаба России Валерия Герасимова и главу Минобороны РФ Шойгу.

"Mы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их (Герасимова и Шойгу, - УНИАН.) не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", — заявил Пригожин.

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"Собьем все (вертолеты, - УНИАН.), если вы будете их посылать. Потому что вы стреляете по мирным жителям, вы уничтожаете мирняк, вы только что развалили автобус с людьми, и совести у вас никакой не было", — пригрозил главарь "вагнеровцев".

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