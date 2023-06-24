Пригожин утверждает, что боевики "умирают за родину и за русский народ".

Главать ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что штурмовой отряд его группировки уничтожил вертолет, который их атаковал на московской трассе.

Он заявил, что все 25 тысяч бойцов готовы умереть.

"На Московской трассе один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу с вертушки. В подразделении ЧВК Вагнер все целы. Вертушка уничтожена. Горит в лесополосе. Я еще раз всех предупреждаю: мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить. У нас есть цели, мы готовы все умереть. Все 25 тысяч. А после этого еще 25 тысяч", - сказал он.

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Пригожин утверждает, что боевики "умирают за родину и за русский народ".

"Который надо освободить от тех людей, которые бьют по мирному населению, по которому били только что в Ростове с вертолета. Один пилот ФСБ отказался выполнять вылет и наносить удары", - добавил он.

Мятеж ЧВК "Вагнер" в России - детали

Ранее он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" якобы сбили вертолет, который "открыл огонь по гражданской колонне". Никаких подтверждений своих слов он не привел.

В России набирает обороты ситуация с переворотом, о котором сообщил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В Ростовской области раздаются выстрелы.

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