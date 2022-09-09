Украина готовилась не к нападению на территорию РФ 24 февраля, а к обороне.

Российский пропагандист признал ложью якобы подготовку Украиной наступления на Россию, о чем заявлял накануне вторжения Владимир Путин.

Так называемый военкор кремлевских СМИ Александр Ходаковский спустя полгода активных боев с ВСУ отметил, что Украина готовилась не к нападению на территорию РФ 24 февраля, а к обороне от возможной полномасштабной агрессии.

"Среди множества документов, попавших к нам в руки о определяющих тактику действий Украины, не было ни одного, который бы регламентировал действия в наступлении – только в обороне", - написал он. Видео дня

Более того, Украина, признался пропагандист, выстроила толковую систему с немалого количества эшелонов обороны и хорошего инженерного обеспечения: "Преодолевая это – мы несли потери".

Накануне вторжения 24 февраля Путин, оправдывая агрессию против Украины, заявил, что вынужден был "нанести превентивный удар" по "киевскому режиму", так как ВСУ якобы готовились к нападению на территорию России.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили попытки захватить Донбасс. За прошедшие сутки враг плотным огнем атаковал прифронтовые села в Донецкой и в Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

Между тем, аналитики из Института изучения войны констатируют успех наступательных действий ВСУ под Харьковом. По их данным, защитники продвинулись не менее чем на 20 км в сторону Купянска.

Об освобождении более 20 населенных пунктов в Харьковской области отчитались в Генштабе. По официальной информации, украинские защитники "вклинились в оборону" противника в глубь 50 км.

На Славянском направлении деоккупировано село Озерное, на Краматорском ВСУ улучшили тактическое положение – продвинулись вглубь на 2 км.

Всего нашими войсками освобождены 700 квадратных километров.

В Херсонской области, говорят в британской разведке, ВСУ замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять запасы на юге. Определенный успех украинских сил подтвердили и в российском Минобороны.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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