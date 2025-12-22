Спортсменка в последнее время не публикует фото с женихом в сети.

Известная украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту, Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих ответила, будет ли свадьба с ее возлюбленным-спортсменом Назаром Степановым.

Не секрет, что избранник 24-летней знаменитости сделал ей предложение еще в ноябре 2023 года. Однако устраивать свадьбу влюбленные не спешили, ведь, по словам Магучих, ей нужно было достойно выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже, а уже потом думать о замужестве. Также она отмечала, что не хочет праздновать, когда в Украине идет война, развязанная Россией.

Однако в последнее время спортсменка не публикует совместных фото с женихом и не говорит о своей личной жизни в сети. Но на днях в комментарии для проекта "Раноу у великому місті" Ярослава все же ответила, будет ли свадьба в ближайшее время.

Видео дня

"Нет, не будет. Следующий вопрос. Это такое личное не буду отвечать".

Напомним, ранее Ярослава Магучих рассказала о признании возлюбленного и заговорила о детях. Знаменитость отмечала, что это ее первые серьезные отношения и она счастлива рядом со своим избранником.

