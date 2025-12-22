По словам мужчины, три самых важных для него человека одновременно исчезли из его жизни.

Много лет назад Камаль Эль Акдар приехал из Марокко на учебу в Украину. Он полюбил эту страну, женился на украинке Марии и создал с ней семью, в которой был счастливым мужем и отцом, однако это все разрушила Россия, пишет tagesschau.

"Утром я зашел на кухню и приготовил малышу молоко", - отметил Камаль.

Однако в один момент все изменилось. Утром 19 ноября российские ракеты и дроны атаковали в Тернополь. Такой удар стал одним из самых смертоносных на западную Украину с начала войны. Тогда погибло 38 человек, еще трое до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди погибших - жена Камаля и их двое детей - Камила (6 лет) и Назар (1 год). Мужчина выжил, ведь находился в соседней комнате.

После этой трагедии в соцсетях распространялось видео, на котором вдовец обнимает маленький гроб своего сына обеими руками, будто в последний раз убаюкивая его.

"Одна секунда меняет всю твою жизнь. Ты смотришь на них, а через секунду их уже нет. Это трудно, когда три самых важных человека в твоей жизни исчезают одновременно", - рассказал Камаль.

Мужчина вместе со своими тестем и тещей ежедневно посещает могилы своих родных.

"Люди проявляют очень много сочувствия. Я благодарна всем, кто помогает мне справиться с моей потерей. Но никакое сочувствие в мире не вернет моих любимых внуков, мою дочь", - сказала Александра, мать убитой Марии.

Очередное Рождество под знаком скорби

Для многих семей в Украине это Рождество пройдет в скорби. С 2022 года только в Тернополе было похоронено более 450 украинских военных. Фронт находится за сотни километров от Тернополя, однако в этом году российская агрессия поразила Тернополь так сильно, как никогда раньше, пишет tagesschau.

"После этих атак трудно праздновать. Тем не менее, на Рождество у нас собирается вся семья", - рассказала Анна, которая вместе со своей внучкой гладит овец перед яслями в центре города.

В то же время молодая женщина Юлия добавила, что уже четыре года в городе нет праздничного настроения, поэтому она поддержала решение не устанавливать рождественскую елку в Тернополе.

В свою очередь мэр города Сергей Надал сожалеет о том, что не установили елку, однако поддерживает такое решение. Большая яркая елка во времена дефицита электроэнергии и скорби была бы неуместной.

Также городской голова гордится "характером Тернополя", ведь жители города проявили сердечность и помогли пострадавшим российской атаки 19 ноября продуктами, напитками, одеждой и другими проявлениями заботы.

"Эта трагедия показывает характер Тернополя. Когда люди объединяются и забывают о себе, чтобы помочь другим", - добавил чиновник.

Удар РФ по Тернополю - что известно

Также сообщалось, что во время удара россияне убили 7-летнюю гражданку Польши и ее маму. Девочка стала жертвой атаки, направленной на гражданское население.

"Амелии было семь лет. Семь. Польский ребенок. Она погибла в Тернополе во время жестокого ракетного нападения России. Она никогда не осуществит ни одной из своих мечтаний. Эта жестокая война должна закончиться, и Россия не может ее выиграть. Потому что это также война за будущее наших детей", - заявил польский премьер Дональд Туск.

Кроме того, патрульные показали первые минуты после удара РФ по многоэтажке в Тернополе. На видео можно услышать, как правоохранители говорят друг другу, что нужно вытаскивать людей, что есть пострадавшие, ищут людей в доме, призывают их выходить на улицу и помогают им.

