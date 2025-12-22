Россияне не подготовили поле боя для большого наступления.

Российские войска не создали условий для начала нового наступления через международную границу на севере Украины в Сумской и Харьковской областях, и пока нет никаких доказательств, что армия РФ готовится или способна провести значительное наступление на этом участке фронта. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

"ISW не обнаружила никаких доказательств, свидетельствующих о том, что российские войска провели крупномасштабную передислокацию сил в зону ответственности Северной группировки сил или вблизи северной международной границы Украины, которая могла бы поддержать целенаправленную наступательную операцию", - отмечают аналитики.

Тактика наступления отличается

При этом в ISW указывают на важный момент российской тактики на этом направлении: российские войска не подготовили поле боя к крупному наземному наступлению, как они это делали на направлениях Покровска и Гуляйполя.

Видео дня

В частности, враг не проводил длительной кампании воздушных атак БПЛА. Как объясняют аналитики, такие атаки беспилотников являются частью новой российской кампании, направленной на создание условий для интенсификации наземных операций путем ослабления украинской логистики и обороны перед такими наземными операциями:

"Отсутствие такой подготовки поля боя в Сумской и Харьковской областях заслуживает внимания, поскольку такие операции по формированию поля боя стали стандартным российским оперативным шаблоном для проведения наземных операций".

В ISW отмечают, что в ближайшие дни и недели российские войска, возможно, будут стремиться провести дальнейшие трансграничные атаки, чтобы повлиять на текущие мирные переговоры, изображая северный фронт как рушащийся. Однако пока очевидно, что основная цель этих тактических атак заключается в достижении информационного эффекта, а не в захвате территории в рамках более широкого наступления.

В то же время если российские войска начнут согласованную кампанию воздушных ударов, нацеленную на тактический и оперативный тыл Украины, или если передислоцируют или направят новые силы в зону ответственности Северной группировки войск, это будет свидетельстововать о намерении Рф провести новую наземную наступательную операцию на севере Украины, отмечают в ISW.

"Такое передислоцирование, скорее всего, потребует от российского командования снизить приоритет южного и восточного фронтов".

Наступление РФ на севере

Накануне стало известно, что в ночь на 20 декабря российские оккупационные войска зашли в приграничное село Грабовское Сумской области и вывезли в РФ более полусотни гражданских жителей. Также сообщалось о дальнейшем движении российских подразделений в сторону хутора Высокий и села Рясное.

Аналитики отмечают, что российские удары по транспортной инфраструктуре в Сумской области в связке с захватом села Грабовское могут указывать на планы российского командования провести крупную военную операцию в этом регионе и оттеснить ВСУ от границы.

Вас также могут заинтересовать новости: