'ПриватБанк' снизил цены на валюту валюта: актуальный курс доллара и евро 22 декабря

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 22 декабря, снизился на 10 копеек и составляет 42,43 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 49,80 гривни за евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,79 гривни, а евро - по курсу 48,80 гривни за единицу иностранной валюты.
Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник подешевел на 18 копеек и составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой 22 декабря снизился на 25 копеек и составляет 49,75 гривни.
Курс валют в Украине - последние новости
НБУ установил на 22 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,25 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек.
По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,47 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек.
Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 4 копейки и составляет 42,48 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,03 гривни за доллар.
При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 49,89 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,20 гривни за евро.