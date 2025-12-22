Кутья - это главное обрядовое блюдо, которое готовят на рождественские праздники. В целом ее варят сразу на три важные даты. Блюдо подают на стол, а также носят крестным, кумовьям, бабушкам и дедушкам.
Мы разобрались, что это за праздники и чем отличается рождественская кутья от той, которую готовят на Крещение. Всего их три вида - "щедрая", "голодная" и "богатая".
Богатая кутья
Эта разновидность является самой известной. Это и есть привычная кутья на Рождество, хотя фактически ее варят, чтобы подать в Сочельник накануне в составе 12 постных блюд. По новому календарю это 24 декабря, а по старому стилю - 6 января.
Блюдо призвано показать радость от рождения Христа и его прославления. Сама его суть кроется в названии - "богатая".
Из-за поста эта кутья готовится постной, а потому в нее нельзя добавлять молоко или масло. В кашу добавляют орехи, цукаты, мед, мак и кусочки свежих фруктов.
Щедрая кутья
Эту версию блюда готовят обычно на Меланку или Щедрый вечер. По новому стилю праздник отмечают 31 декабря, а по старому - 13 января.
Древние украинцы приветствовали наступление дня перед Новым годом песнями, устраивали гуляния и различные переодевания. К столу всегда подавалась щедрая кутья с различными добавками.
Из всех трех именно эта каша является самой сытной и вкусной. В это время пост уже закончился, а потому можно не ограничивать себя. В кутью добавляют молоко, сливки, сметану и различные сладости.
Голодная кутья
Это кутья из пшеницы и меда, которую готовят перед Крещением. По новому стилю ее варят на 5 января, а по календарю старого образца - 18 января.
Название ее прекрасно отражает суть блюда. В это время продолжается строгий пост, а потому верующие могут есть только очень скромную пищу. Кутью готовят без сладостей и сливочного масла.
В общем рецепты могут отличаться между собой не только в зависимости от праздника, но и от региона, где кутью готовят. Хотя раньше ее варили только из пшеницы, современные хозяйки часто берут рис или даже кус-кус.