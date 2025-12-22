По данным сразу нескольких источников, Samsung планирует сдвинуть сроки выхода своих новых флагманских смартфонов. Если раньше предполагалось, что серия Galaxy S26 появится на рынке в начале февраля 2026 года, теперь релиз ожидается лишь в марте.
Для сравнения, серия Galaxy S25 была представлена 23 января 2025 года и поступила в продажу 7 февраля 2025. Информацию о задержке подтвердил инсайдер Ice Universe, специализирующийся на утечках о Samsung, а также блогер Setsuna Digital.
Сообщается, что причиной изменения привычного графика стали сложности с новым дизайном и общей подготовкой серии к выпуску. Одно время в сети ходили инсайды, что Samsung заменит модель Plus на новую версию Edge, но теперь, похоже, компания решила вернуться к привычному трио Galaxy
Из других утечек известно, что из-за подорожания комплектующих и пошлин модель S26 Ultra может прибавить в цене на 50-100 долларов. Остальные устройства сохранят прежний уровень, чтобы конкурировать с iPhone 17.
Вместе с тем Galaxy S26 Ultra получит долгожданное улучшение по скорости зарядки, новый дисплей и улучшенный телеобъектив. Базовые модели, по характеристикам, не особо будут отличаться от актуальных устройств.
Напомним, в начале декабря Samsung представила свой первый смартфон с тремя экранами. На глобальном рынке он появится в начале 2026 года.
Ранее Bloomberg писал, что Apple разделит линейку iPhone 18 между осенним и весенним запуском. Осенью 2026 года ожидаются iPhone 18 Pro/ 18 Pro Max и iPhone Fold, а весной 2027-го – iPhone 18, 18e и Air 2-го поколения.