Судя по свежим утечкам, ждать придется как минимум на месяц дольше.

По данным сразу нескольких источников, Samsung планирует сдвинуть сроки выхода своих новых флагманских смартфонов. Если раньше предполагалось, что серия Galaxy S26 появится на рынке в начале февраля 2026 года, теперь релиз ожидается лишь в марте.

Для сравнения, серия Galaxy S25 была представлена 23 января 2025 года и поступила в продажу 7 февраля 2025. Информацию о задержке подтвердил инсайдер Ice Universe, специализирующийся на утечках о Samsung, а также блогер Setsuna Digital.

Сообщается, что причиной изменения привычного графика стали сложности с новым дизайном и общей подготовкой серии к выпуску. Одно время в сети ходили инсайды, что Samsung заменит модель Plus на новую версию Edge, но теперь, похоже, компания решила вернуться к привычному трио Galaxy

Из других утечек известно, что из-за подорожания комплектующих и пошлин модель S26 Ultra может прибавить в цене на 50-100 долларов. Остальные устройства сохранят прежний уровень, чтобы конкурировать с iPhone 17.

Вместе с тем Galaxy S26 Ultra получит долгожданное улучшение по скорости зарядки, новый дисплей и улучшенный телеобъектив. Базовые модели, по характеристикам, не особо будут отличаться от актуальных устройств.

Напомним, в начале декабря Samsung представила свой первый смартфон с тремя экранами. На глобальном рынке он появится в начале 2026 года.

Ранее Bloomberg писал, что Apple разделит линейку iPhone 18 между осенним и весенним запуском. Осенью 2026 года ожидаются iPhone 18 Pro/ 18 Pro Max и iPhone Fold, а весной 2027-го – iPhone 18, 18e и Air 2-го поколения.

