Рассказываем, в какой стране находится самая высокая статуя на планете и какие еще скульптуры вошли в топ-10 гигантов.

Гигантские статуи видно за десятки километров - своим размером они впечатляют даже на фото и, конечно же, привлекают к себе туристов. Одни скульптуры посвящены богам, другие - историческим личностям, а всего таких на планете больше полусотни. Рассказываем, как называется самая высокая статуя в мире, где она стоит, а также какие еще монументы являются самыми гигантскими.

Ранее мы рассказывали о том, что за загадочные тоннели в Аргентине обнаружили ученые и кто их создал на самом деле.

Где находится самая высокая статуя в мире, и кто еще вошел в ТОП-10

Монументальных скульптур высотой от 40 и до 240 метров на планете числится порядка 55. Среди них есть как религиозные, так и светские памятники, и каждый отражает уникальные культурные или исторические ценности страны, а также является туристической достопримечательностью мирового уровня.

Видео дня

Вот самые высокие статуи мира по порядку убывания:

Статуя Единства, Гуджарат, Индия - 240 метров

Самая высокая статуя в мире. Это монумент, посвященный Валлабхаи Пателю, символизирует национальное единство страны.

Высота статуи - 182 метра, а вместе с постаментом - 240 метров, что сопоставимо с 60-этажным зданием.

Будда Весеннего Храма, Лушань, Хенань, КНР - 153 метра

Статуя Будды в Лушани - это один из самых известных памятников буддийской культуры в Китае. Этот монумент символизирует мир, гармонию и благополучие и изображает основателя буддизма - Сакьямуни Будду.

Статую возводили с 1990 по 2002 год, она из бронзы и установлена на горе Лушань, где с древности медитировали монахи. Территория вокруг входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Будда, Шакьямуни, Мунива, Сикайн, Мьянма - 129,2 метра

Статуя Будды в Мьянма также относится к одной из самых высоких статуй Будды в мире. Завершена она в 2008 году, высота с постаментом достигает почти 130 метров, сделана из железобетона с бронзовым покрытием.

Строительство финансировалось пожертвованиями верующих и поддержкой государства. Монумент символизирует сострадание и мудрость - ключевые принципы буддизма. Внутри него расположены залы для молитвы и медитации.

Рождение Нового Света, статуя Христофора Колумба, Пуэрто-Рико - 126 метров

Статуя Колумба установлена на высоком конусообразном пьедестале. Скульптура изображает Колумба за штурвалом "Санта-Марии" с поднятыми парусами, а на основании размещена карта его пути из Европы в Америку.

Этот монумент - самый высокий на северном побережье Пуэрто-Рико.

Гаруда-Вишну-Кенчана, Бали, Индонезия - 121 метр

Статуя Гаруды Вишну Кенчана изображает Вишну, одного из главных богов индуизма. Он - верхом на мифическом орле Гаруде и символизирует спасение, защиту и надежду в индонезийской культуре.

Строительство монумента началось в 1997 году и завершилось только в 2018-м. Статуя выполнена из меди и латуни, ее поддерживает стальной каркас.

Дайбуцу Усику, Япония - 120 метров

Дайбуцу Усику, или Великий Будда Усику, изображает Будду Безграничного Света - покровителя всех, кто стремится к просветлению. Статуя была завершена в 1993 году и считается одной из крупнейших бронзовых статуй мира.

Ее вес составляет около 4 тысяч тонн, поверхность украшена тысячами миниатюрных статуй Будды, выполненных с высокой точностью. Внутри монумента расположены несколько этажей, где можно узнать больше о буддизме и истории статуи, а с верхнего уровня открывается впечатляющий вид на окрестности.

Статуя богини Гуаньинь Наньшань, Китай - 108 метров

Статуя находится на острове Хайнань и посвящена богине милосердия и сострадания в буддизме. Завершена она в 2005 году и с тех пор стала важным местом паломничества для буддистов.

Фигура богини изображена на лотосовом цветке, имеет три стороны, и каждая ее сторона обращена в разные стороны света, символизируя всепроникающее сострадание и защиту для всех существ.

Императоры Ян и Хуан, Чженчжоу, КНР - 106 метров

Эта скульптура изображает двух первых императоров Китая - Ян-ди (Шэнь-нун) и Хуан-ди (Желтый Император), изобретателей сельского хозяйства. Хуан-ди научил древних китайцев приручать животных и строить дома, а Ян-ди - вспахивать землю и выращивать зерно.

Статуя символизирует вклад императоров в развитие Китая. Строительство монумента длилось 20 лет и завершилось в 2007 году.

Христос-Король, Алмада, Португалия - 103 метра

Статуя Иисуса Христа расположена в Алмаде на высоте 113 метров над уровнем реки Тежу. Христос-Король - одна из главных туристических достопримечательностей Алмады и Лиссабона. Смотровая площадка на монументе открывает вид на город и мост 25 Апреля, поэтому это одно из любимых туристических мест.

"Родина-Мать", Киев, Украина - 102 метра

Монументальная скульптура в Киеве также вошла в десятку самых высоких в мире. Это также самая высокая статуя в Европе (если говорить о самой статуе, а не о монументе в целом).

Она расположена на правом берегу Днепра на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и открыта в 1981 году.

Автор скульптуры - украинский художник Василий Бородай. У ее подножия с одной стороны находится Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, с другой - Музей "Становление украинской нации".

Вас также могут заинтересовать новости: