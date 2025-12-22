'Супероружие' с нюансом: российские С-500 вряд ли умеют сбивать F-35, - The Jerusalem Post

Источники в оборонных структурах говорят, что российская система ПВО еще не готова реально противостоять истребителям-невидимкам Запада.

Заявления России о том, что ее новейшая система противовоздушной обороны С-500 способна эффективно противостоять истребителям-невидимкам F-35, вызывают серьезные сомнения у специалистов. Об этом со ссылкой на источники в оборонном секторе сообщает The Jerusalem Post.

По словам собеседников издания, утверждения Москвы о полной готовности С-500 и ее способности "побеждать" западные F-35 вряд ли соответствуют реальности. Один из источников отметил, что Россия регулярно делает преувеличенные и недостаточно подтвержденные заявления о своих вооружениях - как для сдерживания потенциальных противников, так и для продвижения экспорта на внешние рынки.

Систему С-500 планировали ввести в эксплуатацию еще несколько лет назад. Ожидания ее развертывания озвучивались в 2021 и 2024 годах, однако ни один из этих сроков фактически не был соблюден. В то же время война против Украины, по оценкам источников, выявила ряд слабых мест российских вооруженных систем и поставила под сомнение многие публичные заявления Кремля об их возможностях.

Выявление - не означает уничтожение

Другой источник предположил, что С-500 теоретически может получить новые возможности обнаружения, которые позволят отслеживать F-35 на расстоянии сотен километров. В то же время он подчеркнул: само по себе обнаружение не означает способности уничтожить цель.

"Отслеживать истребитель-невидимку и сопоставить его движение со средствами поражения, способными его сбить, - чрезвычайно сложная задача", - отметил собеседник издания.

В целом источники сомневаются, что С-500 сейчас находится на таком уровне готовности, который позволил бы свести на нет преимущество США и Израиля, полученное благодаря использованию F-35.

Уроки Ирана и роль F-35

В отличие от С-500, системы С-300 и С-400 хорошо известны и применяются с середины 1980-х годов. Иран, в частности, потратил значительные средства на закупку С-300 у России, рассчитывая защитить ими свою ядерную программу. Однако в 2024 году Израиль уничтожил все пять иранских комплексов С-300 в ответ на ракетные атаки Тегерана.

Это, по данным Jerusalem Post, значительно облегчило Израилю дальнейшие удары по иранской ядерной инфраструктуре в июне этого года. С тех пор Иран активно ищет способы усилить свою ПВО, а сообщения о "революционных" российских системах, способных нейтрализовать F-35, вызывают в Тегеране особый интерес.

Даже те источники, которые скептически оценивают нынешние возможности С-500, признают: в перспективе ситуация может измениться. Именно поэтому, по их словам, США и Израилю уже сейчас стоит готовить соответствующие военно-технологические контрмеры.

В случае полного ввода С-500 в эксплуатацию Россия, как утверждается, получит систему, способную поражать не только самолеты, но и спутники и другие космические цели. Это потенциально может сделать ее более динамичным элементом российской противовоздушной и противокосмической обороны - но, как отмечают источники, до этого этапа Москва еще не дошла.

С-500 - в чем уникальность российской системы

Как сообщал УНИАН, недавно Россия заявила о боевом развертывании новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500, который до того российская пропаганда агрессивно нахваливала. Однако реальная эффективность этого оружия остается под вопросом.

Новый комплекс якобы способен перехватывать не только боевые самолеты, но и гиперзвуковые ракеты НАТО, включая те, которые еще даже не созданы, и даже спутники на низкой орбите.

